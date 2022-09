Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten Handelstagen hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kräftig Federn gelassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 13.050 Punkten habe das Aktienbarometer am vergangenen Freitag weitere Kursverluste und eine Abwärtskurslücke (12.927 zu 12.815 Punkte) hinnehmen müssen. Dieses Gap sei allerdings nicht die einzige negative Weichenstellung. Hilfreich sei nach Erachten der Analysten derzeit der Blick auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte. In der höheren Zeitebene sei der DAX® an der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.296 Punkten) gescheitert. Der markante Docht der abgelaufenen Woche bestätige zudem die immer wieder angeführte Schlüsselwiderstandszone bei 13.500/13.800 Punkten. Per Wochenschlusskurs stehe zudem ein negatives Kerzenmuster in Form eines "bearish engulfing" zu Buche. In dieser Gemengelage müssten Anlegerinnen und Anleger einen Test der Tiefs von Anfang September bei 12.617/12.604 Punkten einkalkulieren. Diese Unterstützungen würden den letzten Zwischenhalt auf dem Weg zu den bisherigen Jahrestiefs bei 12.400 Punkten definieren. Bei der zuletzt genannten Marke handle es sich um eine absolute Schlüsselmarke, denn deren Verletzung würde sogar ein absteigendes Dreieck vervollständigen. (19.09.2022/ac/a/m)



