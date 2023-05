Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern zuerst sehr schön bis 15.933/15.916 fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Zitat: "Vielmehr dürfte der DAX... in die Zone 15.933/15.916" fallen. Gesagt, getan. DAX kaufen bei Privatanlegersentiment von +40? Bei 15.916 seien nämlich plötzlich zu viele Käufer da gewesen, doch in dem Fall wisse man, dass dies eine Kontraindikation sei. Der DAX sei dann tatsächlich noch bis 15.876 abgetaucht und habe die Käufer der Zone 15.933/15.916 zeitweise kirre gemacht. Der abendliche Anstieg sei nicht über das Ziel 15.964 hinausgekommen, DAX Abendhoch 15.961.Hauptroute: Der DAX handle zwischen 16.010 und 15.915. Der DAX bewege sich heute im engeren Sinne zunächst zwischen 15.967/15.980 und 15.935/15.915. Der DAX könne dabei gern zuerst zu 15.967/15.980 steigen. Der DAX könnte auch zuerst zu 15.935 oder 15.916 und dann bis 15.967/15.980 steigen, das sei beliebig. Im weiteren Verlauf gelte: DAX 15.967/15.980 sei eine kritische Zone, die ein Tageshoch definieren könnte. BULL: Oberhalb von 16.012 (Stundenschluss als Signal) steige der DAX heute bis 16.080/16.097. BÄR: Falle der DAX unter 15.915, so gebe der Index bis zum gestrigen Tief 15.975 nach. Unter 15.975 begebe sich der DAX auf Talfahrt bis 15.790/15.785, tiefer gehe es heute kaum. (10.05.2023/ac/a/m)