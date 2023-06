Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der vorläufigen Einkaufsmanagerindices (PMIs) für Juni aus Frankreich und Deutschland entpuppte sich als Enttäuschung, so die Experten von XTB.Die französischen Daten hätten einen Rückgang des Service-Index von 52,0 auf 48,0 gezeigt, was bedeute, dass der Sektor geschrumpft sei. Unterdessen hätten die deutschen Daten einen Einbruch des Herstellungsindex von 43,2 auf 41,0 gezeigt - den niedrigsten Stand seit Mai 2020, als die Stimmung in der Branche aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns geschwächelt habe. Während der DE30 eine positive Reaktion auf die französischen Daten gezeigt und sich leicht nach oben bewegt habe, habe der Index nach Veröffentlichung der deutschen Daten einen Rückschlag erlitten, da sie auf anhaltende Schwierigkeiten des deutschen Wirtschaftsmotors - der Herstellung - hingewiesen hätten.Wenn man sich den DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) im H4-Chart ansehe, könne man feststellen, dass der Index derzeit in der Nähe des psychologisch wichtigen Niveaus von 16.000 Punkten gehandelt werde. Zu beachten sei, dass der Index wieder in die kürzlich durchbrochene Handelsspanne von 15.810 bis 16.085 Punkten gefallen sei. Dennoch habe der laufende Rückgang noch nicht den Korrekturbereich überschritten, der sich in der zweiten Hälfte des Mai 2023 ereignet habe und laut der Overbalance-Methodik weiterhin in einem Aufwärtstrend verbleibe. Sollten die Rückgänge stärker werden, sollten Trader den Bereich um 15.850 Punkte im Auge behalten, wo sich die untere Grenze der Overbalance-Struktur befinde. (23.06.2023/ac/a/m)