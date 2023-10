Wegen der Perspektive länger hoher Zinsen hätten die Anleger - wie schon zuletzt - einen großen Bogen um den kapitalbedürftigen Versorgersektor gemacht. Seit Tagen schon gehe es für den Branchenindex STOXX Europe 600 Utilities rapide bergab. Davon erfasst worden seien im DAX die Aktien von RWE, die auf ihr niedrigstes Niveau seit März 2022 absacken würden.



Eine Nachricht, die Zalando belaste, komme mit einem gesenkten Umsatzausblick vom Konkurrenten Boohoo aus Großbritannien. Dies habe die Anleger an das derzeitige Branchenproblem einer nur dürftigen Nachfrage erinnert.



Aktien von RATIONAL würden zurückfallen, nachdem die Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung für den Großküchenausrüster aufgegeben habe. Laut dem neu zuständigen Analysten Fraser Donlon spreche der jüngste Auftragstrend für ein schwächeres Jahr 2024. Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung der Papiere nun angemessen und bedeutende Kurstreiber unwahrscheinlich.



Als positive Ausnahme im MDAX hätten sich die Papiere von Nemetschek im Plus bewegt. Hier habe die Barclays Bank ihr bislang negatives Votum aufgegeben. Das Marktumfeld für den Bausoftware-Hersteller sei widerstandsfähiger, so Analyst James Goodman. Dies mache das Verhältnis von Chancen und Risiken ausgewogener. Unternehmensnachrichten seien ansonsten noch Mangelware.



