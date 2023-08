Die US-Börsen hätten sich am Freitag weitgehend von ihren Vortagesverlusten erholt. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Handel mit einem Plus von 0,73% auf 34.346,90 Punkte beendet, was auf Wochensicht einen Verlust von 0,5% bedeute. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es am Freitag um 0,67% auf 4.405,71 Zähler hochgegangen. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,85% auf 14.941,83 Punkte gewonnen. Auf Wochensicht habe er damit um 1,7% zugelegt.



Eine Senkung der Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte in China habe die zuletzt schwachen Börsen des Landes am Montag angetrieben. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um gut 2% gestiegen. Allerdings habe er in der Spitze um mehr als 5% zugelegt. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe um knapp 1,5% zugelegt. Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende gut 1,5% zugelegt.



Auf der Terminseite sei es zum Wochenstart recht ruhig. thyssenkrupp nucera (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) veröffentliche seine Zahlen für das dritte Quartal. Im Blick stünden einige Analysteneinschätzungen. Jefferies bestätige die Einschätzung Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) mit "buy". Auch Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) bleibe auf der Kaufliste von Jefferies. Die US-Bank JPMorgan habe die Einstufung für Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) auf "overweight" bestätigt. Sie sehe einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Krankheiten und für das starke Wachstum von Novo Nordisk im Bereich Fettleibigkeit. Nach dem enttäuschenden 1:1 beim VfL Bochum dürfte bei Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) die jüngste Erholung wieder ausgebremst werden.



Die chinesische Regierung habe die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 2008 gesenkt, dies habe für gute Stimmung gesorgt und den Handelsplätzen in China deutlichen Auftrieb beschert. Den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) taxiere der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,56% höher auf 15.720 Punkte.