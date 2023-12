Ausblick: Mit dem gestrigen Schlusskurs sei der DAX in die Nähe der ersten Unterstützung zurückgefallen, habe den Halt aber zunächst verteidigen können. Im Sog einer sehr schwachen Wall Street habe der Index nachbörslich allerdings Verluste hinnehmen müssen.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben durchsetzen zu können, sollte es unverändert über 16.800 Punkte gehen, wobei der Break mit einem Anstieg über das Top vom 12. Dezember bei 16.837 Punkten bestätigt werden müsste. Darüber wäre dann Platz bis an die 17.000er Barriere bzw. an das amtierende Allzeithoch.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen jetzt wieder das Top vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten im Fokus, das gestern nachbörslich bereits unterboten worden sei. Sollten die Notierungen dieses Level heute unterbieten, müsste mit einem Rücksetzer an das Juli-Hoch bei 16.529 Punkten und/oder an das Juni-Top bei 16.427 Punkten gerechnet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnten das Mai-Top bei 16.332 Punkten bzw. das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten angesteuert werden. Danach sollte ein Test der beiden August-Tops bei 16.060 Punkten und 16.043 Punkten einkalkuliert werden. (21.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zur Wochenmitte keine neuen Impulse freisetzen und schloss die Sitzung stattdessen mit einem kleinen Minus von 0,1% ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag noch 0,6% zugelegt habe, hätten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch nicht an die positiven Tendenzen anknüpfen können. Zwar hätten die Kurse den Handel zunächst im Plus bei 16.779 Punkten (Schlusskurs vom Dienstag bei 16.744 Punkten) eröffnet und seien wenig später auch auf das Intraday-Top bei 16.790 Punkten gestiegen, doch die Aufwärtsdynamik sei schnell in sich zusammengefallen. Nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 16.695 Punkten hätten die Notierungen über weite Strecken um den Vortagsschluss oszilliert und den Handelstag schließlich bei 16.733 Punkten beendet.