Ausblick: Gestützt von einer starken Wall Street habe sich der DAX im nachbörslichen Handel gestern wieder an die 17.000er Marke heranschieben können.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben drehen zu können, sollte es für die heimischen Blue Chips nun auch im regulären Handel über das Verlaufshoch vom vergangenen Mittwoch bei 16.921 gehen. Darüber hätten die Kurse Platz bis an die 17.000er Barriere, wobei ein Sprung über die runde Tausender-Marke mit einem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch oberhalb von 17.003 bestätigt werden müsste. Darüber wäre der Weg aus charttechnischer Sicht dann wieder frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Falle der Index dagegen unter das Zwischenhoch vom 11. Januar bei 16.839 und unterbietet anschließend auch die 16.800er Marke, müsste im nächsten Schritt auf das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 geachtet werden. Eine Etage tiefer könnte schließlich die Kurslücke vom 24. Januar bei 16.627 vollständig geschlossen werden, bevor das derzeit noch offene Gap vom 22. Januar in den Fokus rücken würde. Zuvor sollte allerdings noch mit einem Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 16.591) gerechnet werden. Etwas tiefer wäre am Juli-Hoch bei 16.529 eine weitere Unterstützung zu finden. (02.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Tag nach dem Leitzins-Entscheid der US-Notenbank um 0,3% auf 16.859 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die US-amerikanischen Indices am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der FED teils deutliche Verluste hätten verbuchen müssen, habe der deutsche Leitindex die Abgaben am gestrigen Donnerstag auf ein moderates Minus von 0,3% begrenzen können. Dabei seien die Blue Chips bereits mit negativen Vorzeichen bei 16.834 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 16.904), hätten sich über Mittag aber bis auf das Tageshoch bei 16.916 erholen können. Am Nachmittag sei dann neuer Verkaufsdruck aufgekommen, der die Kurse auf das Tagestief bei 16.822 geschickt habe.