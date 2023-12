Ausblick: Die US-Notenbank habe den Leitzins gestern unangetastet gelassen, was an der Wall Street mit starken Kurssprüngen quittiert worden sei. Damit sei auch der deutsche Leitindex nachbörslich wieder ins Plus gedreht und könnte heute den nächsten Ausbruchsversuch bei 16.800 unternehmen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könnten jetzt sowohl bei 16.800 als auch bei 16.837 Punkten zwei kleinere Widerstände vermerkt werden. Könne der DAX auf ein neues Rekordhoch ausbrechen, wäre der Weg darüber frei von charttechnischen Hürden. Zur Orientierung lasse sich indes weiterhin die 17.000er Barriere heranziehen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt unverändert am Zwischenhoch aus der Vorwoche bei 16.727 zu finden. Falle das Aktienbarometer unter diesen Halt, würden das Juli-Hoch bei 16.529 und das Juni-Hoch bei 16.427 als Unterstützungen nachrücken. Weite sich der Rücksetzer anschließend aus, könnte das Mai-Top bei 16.332 und das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 angesteuert werden. Darunter sollten die beiden August-Tops bei 16.060 und 16.043 stützend wirken, wobei es auf diesem Niveau auch zu einem schnellen Dip an die runde 16.000er Schwelle kommen könnte. (14.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es im Vorfeld der US-Notenbanksitzung um 0,2% auf 16.766 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Dienstag - trotz des Anstiegs auf das neue Rekordhoch bei 16.837 Punkten - nicht über den Vortagsschluss hinausgekommen sei, habe sich die schwächere Tendenz mit einem Schlusskurs bei 16.766 (-0,2%) am gestrigen Mittwoch fortgesetzt. Dabei seien die Notierungen zunächst oberhalb der 16.800er Schwelle bei 16.812 in die Sitzung gestartet und hätten sich im weiteren Verlauf bis auf einen Punkt an das amtierende Allzeithoch herangeschoben (Intraday-Top bei 16.836). Mit dem Close bei 16.766 habe der DAX allerdings nur knapp über dem Tagestief (16.760) notiert.