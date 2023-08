Die Entscheidung darüber, ob die bessere Stimmung anhalte, könnte im weiteren Wochenverlauf in Jackson Hole fallen. Dort beginne am Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, habe es am Morgen von der Commerzbank geheißen. Anleger würden neue Eindrücke erwarten, ob der künftige geldpolitische Kurs der Währungshüter noch weitere Zinserhöhungen bringen werde.



Die US-Börsen hätten am Mittwoch ihre Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Unterstützung sei von schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten von S&P Global für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August gekommen. Das wecke nach zahlreichen robusten Wirtschaftsdaten bei so manchen Anlegern die Hoffnung, dass die US-Notenbank FED wegen einer nicht auszuschließenden Rezessionsgefahr womöglich keinen weiteren Zinsschritt unternehmen könnte. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe letztlich um 0,54 Prozent auf 34.472,98 Punkte zugelegt. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 1,10 Prozent auf 4.436,01 Zähler nach oben gegangen, während der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 1,60 Prozent auf 15.148,06 Punkte gestiegen sei.



Mit Rückenwind von der Wall Street und von starken Geschäftszahlen des Chipkonzerns NVIDIA hätten die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Donnerstag zugelegt. Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende 0,80 Prozent gewonnen. Gefragt gewesen seien hier vor allem Halbleiterwerte wie der Chipindustrieausrüster Tokyo Electron (ISIN: JP3571400005, WKN: 865510) und der Hersteller von Chiptest-Maschinen Advantest (ISIN: JP3122400009, WKN: 868805). In China hätten die Börsen einen weiteren Erholungsversuch unternommen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um 1,3 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe um rund zwei Prozent zugelegt.



In Deutschland dürften nach den NVIDIA-Zahlen auch die Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) und AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) im Blickpunkt stehen. Zudem gebe es auch hierzulande einige Quartalszahlen. Es würden unter anderem Fielmann und CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) berichten. Volkswagen stehe zudem im Fokus, nachdem man von einer Entspannung an der Halbleiterfront berichtet habe. Zudem dürften nach den Zahlen von Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) weiter die Aktien von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) im Blickfeld stehen. Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) dürfte von einer Doppel-Aufstufung durch Morgan Stanley profitieren.



(Mit Material von dpa-AFX) (24.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole macht der US-Tech-Riese NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) am Donnerstag gute Stimmung an der Frankfurter Börse, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxiere der Broker IG den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 0,6 Prozent höher auf 15.822 Punkte. Damit zeichne sich der vierte positive Handelstag in Folge ab.Nach zuletzt drei schwachen Wochen habe der Leitindex in dieser Woche mit der aktuellen Indikation 1,6 Prozent zugelegt.