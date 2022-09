Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßig predigen wir den "Charme der hohen Zeitebene", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die wirklich wichtigen Trends würden sich auch hier widerspiegeln. Der Monatschart des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liefere aktuell mal wieder einen eindrucksvollen Beleg für diese These und gebe Anlegern derzeit eine wichtige Orientierungshilfe. So sei die Sommererholung exakt im Bereich des Kreuzwiderstands aus den alten Ausbruchsmarken bei rund 13.800 Punkten und dem zu Jahresbeginn etablierten Abwärtstrend (akt. bei 13.838 Punkten) ausgelaufen. Ein Sprung über diese Hürden sei notwendig, um dem Aktienbarometer aus strategischer Sicht wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen. Doch das sei (zunächst) Zukunftsmusik. Vielmehr gelte es auf der Unterseite, die bisherigen Jahrestiefs bei 12.400 Punkten zu verteidigen. Ansonsten wäre bei den deutschen Standardwerten nicht nur die Hoffnung auf Ausprägung eines Doppelbodens dahin, sondern dann müsste die Kursentwicklung des Jahres 2022 darüber hinaus als absteigendes Dreieck interpretiert werden. Die Relevanz dieses Signalgebers werde noch zusätzlich durch das alte Hoch vom Juni 2015 (12.391 Punkte) untermauert. Bei einem Bruch dieser Bastion stecke das Tief vom Oktober 2020 (11.450 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich ab. (05.09.2022/ac/a/m)

