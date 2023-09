Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Unter saisonalen Gesichtspunkten haben wir den herausforderndsten Börsenmonat des Jahres eingeläutet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Abseits dieser Zyklik liefere der langfristige Monatschart des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) derzeit einigeb spannende Erkenntnisse. So sei die Handelsaktivität im zu Ende gegangenen August vollständig innerhalb der Leitplanken vom Juli verblieben. Mit anderen Worten: Es entstehe ein sog. "inside month". Gleichzeitig würden die jüngsten beiden Monatskerzen jeweils über markante Lunten verfügen. Durch die Entwicklung auf Monatsbasis werde also das an dieser Stelle schon oft angeführte Stresslevel bei 15.456/15.469 Punkten nochmals untermauert. Oberhalb der Marke von 16.430 Punkten wäre der beschriebene Innenstab dagegen nach oben aufgelöst. Per Saldo unterstreiche der Monatschart also nochmals die derzeit entscheidenden charttechnischen Leitplanken - und zwar sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Zum Abschluss noch kurz zu den kurzfristigen Stellschrauben: Die jüngsten beiden Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten würden die Nackenzone einer kleinen Bodenbildung definieren und würden zudem noch zusätzlich durch das obere Bollinger Band (akt. Bei 16.043 Punkten) verstärkt. (04.09.2023/ac/a/m)

