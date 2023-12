Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In die Analyse unseres heimischen Aktienmarktes steigen wir mit dem Heikin Ashi-Chart des DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diese stark auf Durchschnitten aufbauende Chartdarstellungsform trage dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse in besonderer Weise Rechnung. Trendwenden würden hier oftmals durch einen Farbwechsel angezeigt. Genau dazu sei es zuletzt gekommen, womit die deutschen Standardwerte möglicherweise in die Erfolgsspur zurückgekehrt seien. Aber auf HA-Basis springe auch der ultimative Deckel sofort ins Auge. Gemeint sei der Widerstandsbereich zwischen 16.300 Punkten und 16.500 Punkten. Sowohl 2021 als auch 2023 habe der DAX® hier wichtige Hochpunkte ausgeprägt, sodass ein neues Allzeithoch nochmals eine höhere Bedeutung als sonst besitze. Wo würden sich bei einem Vorstoß in "uncharted territory" noch technisch sinnvolle Anlaufmarken ergeben? Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Juli bis Oktober sowie das 161,8%-Pendant (17.254/17.702 Punkte) würden dann zwei der wenigen verbliebenen Widerstände abstecken. Würden Anlegerinnen und Anleger die jüngste Kursentwicklung als Schiebezone interpretieren, dann ergebe sich daraus sogar ein Kursziel im Ausbruchsfall von rund 18.500 Punkten. (08.12.2023/ac/a/m)