Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenngleich der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am vergangenen Freitag erneut nur eine geringe Schwankungsbreite von unter 100 Punkten zeigte, so reichte es dennoch zu einem neuen Rekordlevel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Inzwischen habe das Aktienbarometer seinen Höchststand bis auf 17.444 Punkte ausbauen können. Das rechnerische Kursziel aus der im Dezember/Januar vervollständigten Flagge von 17.450 Punkten sei also mittlerweile fast abgearbeitet worden. Auf Wochenbasis sei zudem eine neue Aufwärtsdynamik zu erkennen. Nachdem die deutschen Standardwerte einige Wochen mit der 17.000er Marke gerungen hätten, entfacht der Sprung darüber nun neues Momentum. Als weiterer Stärkebeweis sei in der hohen Zeitebene in der letzten Woche ein sog. "weißer Block" entstanden. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit Dezember als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretieren würden, dann ergebe sich daraus ein kalkulatorisches Kursziel von 17.600 Punkten. Auf der Unterseite würden dagegen die jüngsten beiden Kurslücken auf Tagesbasis bei 17.280/17.158 Punkten bzw. 17.004/16.958 Punkten als erste nennenswerte Rückzugsbereiche dienen. Kurzfristige Tradingpositionen können auf dieser Basis abgesichert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (26.02.2024/ac/a/m)