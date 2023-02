Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) brach aus, der VDAX brach ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei in einem "rush" mit "break away"-Gap über das bisherige Jahreshoch 15.270 bis 15.521 gestiegen. Da sehe man was es heißt den stärksten Index des Jahres NICHT zu shorten, auch wenn theoretisch noch ein zweites DAX-Korrekturstandbein bis 14.900/14.700 angestanden habe.



Da aktuell allein die Gier regiere, vor allem gerechnet über die US Tecs, sei das Momentum außer Kontrolle. Einen kleinen Dämpfer würden die "US-Tekkies" heute früh bekommen, denn nach Zahlen gelte: Google -5 % .. Amazon -5 % .. Apple -3 %. Bei "business as usual" seien das aber locker easy Startrampen für die Gierigen am heutigen Nachmittag, "to the moon...", alles müsse rein, egal was es koste. Zurück zum "Normalen": 1) Der DAX-Aufwärtstrend könne sich entlang der schwarzen Eindämmungslinie weiter nach oben entwickeln. Demnach wäre heute nur Anstiegsspielraum bis 15.520/15.525. (03.02.2023/ac/a/m)



