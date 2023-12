Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX war über das Sommerhoch bei 16.528 ausgebrochen, kam dann bei 17.000, nach Erstkontakt am runden Tausender nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Pullback von 17.000 sei zuletzt der horizontalen Ausbruchslinie 16.529 schon recht nah gekommen. Das könne schon fast reichen, wenn die BNP Paribas unterstelle, dass es ein sehr starker Gesamtmarkt sei. Allerdings würde der ideale Pullback von 17.000 sogar bis 15.915/15.537 herunterreichen. Das sei eben das Restrisiko, wenn man sich ab jetzt schon wieder auf neue Käufe einließe.DAX Intra day: Vorwort: Was da gestern in Tippelschritten entlang des grünen Herbsttrends stundenlang abgegangen sei, spotte jeder Beschreibung. Es mute an wie eine Schulungsaufgabe für angehende DAX Trader. Zu heute: Der DAX könnte heute am Vormittag 16.753/16.750 (zumindest aber 16.733/16.732) behaupten und dann bis 16.850/16.870 (R3) steigen. Solange der DAX unter 17.003 takte, stehe eine zweite Pullback-Bewegung bis ca. 16.595/16.590 oder 16.530 (bzw. 16.300) im Raum. Der DAX befinde sich bis Ende des Jahres in einem "Geisterumfeld" geringer Bedeutung, wegen geringer Umsätze, und sei nicht so ernst zu nehmen. (20.12.2023/ac/a/m)