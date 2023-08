Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist unter die zweitwichtigste Horizontale des Jahres bei 15.660 gefallen und hat sich dem Julitief 15.456 stark angenähert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es bestehe für einige Tage noch die Möglichkeit eines Fehleinbruchs unter 15.660, so wie schon 5 Mal in diesem Jahr an der gelben Sommer-Range 15.660/16.290. Doch eins sei klar, eine Range werde nicht ewig andauern, irgendwann seien Ausbrüche auch "echt" und dauerhaft. Die Lage der beiden 200-Tages-Linien, EMA und SMA bei 15.390/15.370 und der relativ deutliche Überverkauftzustand (der DAX sei immerhin direkt von 16.529 um -6,4% heruntergekommen) stütze die These, dass vorerst zumindest der Bereich 15.450/15.370 noch ausreichend Käufer finden dürfte. Zwischenanstiege seien möglich. (21.08.2023/ac/a/m)