Paris (www.aktiencheck.de) - Der gestrige DAX-Auftakt war gut, doch das Ende war mies, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es seien viele Sonntagsleser unterwegs gewesen, die unlimitiert bis 10 Uhr gekauft hätten, in der Hoffnung, dass es der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die US-Markt von Freitagabend nachvollziehe. Das könne im schwachen underperformenden DAX aber kaum funktionieren. Ab 10 Uhr seien die DAX Zugewinne (Tageshoch 13.378) wieder abgegeben worden. Der DAX habe 250 Punkte nachgegeben, bis 13.127, und bei 13.186 geendet.



DAX-Vorbörse: 13.255/ +69 Punkte. 1) Die DAX-Tageskerze, langer Docht mit Tageshoch am 6-monatigen ursprünglichen Abwärtstrend, spreche für einen DAX Abwärtstag mit Tiefs unter 13.126 (Thesen-Stoploss, nicht Trade-Stoploss sei 13.378+1). 2) Zunächst könnte der DAX aber am Vormittag von 13.186 bis 13.253/13.282 steigen. 3) Ab 13.253/13.282 bestünden heute Abwärtsrisiken bis 13.127-1 bzw. bis zu 13.008. 4) Vor allem bei 13.008 bestünden neue DAX Anstiegschancen für ein 2. Rallystandbein zu 13.378 oder 13.444 bzw. zu 13.562/13.586(R3)/13.600. (28.06.2022/ac/a/m)



