Paris (www.aktiencheck.de) - "Break away" Gap über die Horizontale 16.290 am Freitag. Der DAX überwand erstmals seit Monaten wieder die größte aller existierenden Horizontalhürden bei 16.290, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Entlang der Horizontale 16.290 "lägen" alle Hochs der Jahre 2021, 2022 und 2023. Zuletzt habe es im Sommer drei Fehlausbrüche über 16.290 gegeben. Es würden seit Freitag Chancen und Risiken sehr nah beieinanderliegen. a) Breche der DAX dauerhaft über 16.290 aus, so entfalte sich eine Kaufwelle ungeahnten Ausmaßes. Das erste Mini-Ziel, und mehr als Mini-Ziele werde die BNP Paribas in einem Tagesausblick nicht besprechen, wäre das Allzeithoch 16.529.Am heutigen Tag beginne der DAX bei 16.425 und habe die Chance auf den Anstieg zu 16.529/16.558. Ab 16.529/16.558 sei der Beginn von Konsolidierungen bis 16.400 oder ca. 16.290/16.276 angezeigt, wobei der DAX erst Mittwoch Abend bei 16.300 eintreffen dürfte, falls er überhaupt eine Neigung zu Konsolidierungen ab 16.530, der Einstellung des Allzeithochs zeige. Denn freilich könnte der DAX auch völlig dem Rausch verfallen und erst nach +23% Rally vom Herbsttief eine erste nennenswerte Pause zeigen. So jedenfalls sei es im Herbst 2022 gewesen. Das würde bedeuten, dass der DAX am Stück bis 18.100 steige, wobei diese Woche der Wochen-Pivot R3 bei 17.043 das obere Pensum nach Vola-Kriterien begrenze. (04.12.2023/ac/a/m)