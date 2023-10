Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX stieg gestern passend bis 15.230 und drehte am ersten benannten Widerstand bereits exakt nach unten ab und erreichte das offene Ziel, was mit 15.128 beziffert wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Darauf habe es ein Reversal nach nach oben gegeben, so dass sich ein "weißer Hammer" per Tagesschluss gezeigt habe.Der "weiße Hammer" könne ein Indiz dafür sein, dass es heute irgendwann Anstiegschancen bis 15.290/15.310 oder 15.350 oder 15.395/15.435 gebe. Zuvor könnte der DAX bis 15.210/15.204 (PP) oder 15.150 konsolidieren, zumal der DAX im gestrigen Rebound (Konteranstieg) schon an den alten verlassenen grünen Aufwärtstrend angestoßen sei, in den der Index normalerweise nicht mehr zurückfinde. Höher als 15.435 dürfte der DAX in dieser Phase nicht steigen, da dem DAX theoretisch der 2. Dip zu 15.100 fehle, bevor er erneut das Monatshoch 15.575 angreifen könne. Somit sei das Grundgerüst klar. Der DAX gebe erst etwas nach bis 15.210/15.204 oder 15.150 und habe dann Anstiegschancen bis 15.290/15.310. (17.10.2023/ac/a/m)