Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.460 habe der DAX den Ausbruch über das Juli-Tief (15.456) vollzogen, den Break am August-Tief (15.469) per Tagesschluss aber knapp verpasst.



Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik an, müsste der deutsche Leitindex zunächst deutlich über 15.469 steigen und anschließend auch das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 auf Schlusskursbasis überbieten. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Sprint an die 15.600er Marke, die zusammen mit der 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.628) unverändert einen Bremsbereich bilde. Einen erfolgreichen Trendwechsel vorausgesetzt, dürfte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an das Volumenmaximum mit dem März-Top bei 15.706 entwickeln, bevor die Hürde rund um 15.800 angesteuert werden könnte.



Das Short-Szenario: Falle der DAX dagegen unter das Juli-Tief zurück, stünde zunächst die Kurslücke vom Dienstag zwischen 15.273 und 15.128 im Fokus. Nach einem vollständigen Gap-Close - womit die Kurse gleichzeitig unter das September-Tief bei 15.139 rutschen würden - käme die runde 15.000er Schwelle mit dem bisherigen Oktober-Tief vom vergangenen Mittwoch bei 14.948 als Unterstützung infrage. Der nächste Halt wäre dann am 2022er März-Hoch bei 14.925 Punkten zu finden. (12.10.2023/ac/a/m)







Rückblick: Einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex rund 2% an Wert habe zulegen können, hätten es die heimischen Blue Chips wieder etwas langsamer angehen lassen. Schon zur Eröffnung bei 15.367 habe das Aktienbarometer 57 Punkte unter dem Vortagsschluss (15.424) notiert und sei noch in der ersten halben Stunde auf das Tagestief bei 15.362 Zählern gefallen. Von dort seien die Notierungen zwar nach oben gedreht, hätten jedoch erst zum Mittag die Verlustzone verlassen können. Nach dem Tageshoch bei 15.486 am Nachmittag seien die Kurse schließlich bei 15.460 aus dem Handel gegangen.