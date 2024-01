Der Dow Jones sei um -0,31% gesunkenn. Der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um +0,08% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,02% geklettert.



Der Volkswagen-Konzern (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe 2023 bei fast allen seinen Marken ein Absatzplus geschafft. Lediglich die Luxusautobauer Lamborghini und Bentley sowie die südamerikanische Nutzfahrzeugmarke Volkswagen Truck & Bus hätten einen rückläufigen Absatz verzeichnet. Insgesamt hätten die Verkäufe des Konzerns im vergangenen Jahr um knapp 12% auf gut 9,2 Mio. Fahrzeuge zugelegt.



J.P. Morgan (ISIN US46625H1005 / WKN 850628) habe den höchsten Gewinn aller Zeiten verkündet: Im abgelaufenen Jahr habe die US-Großbank einen Gewinn von 49,6 Mrd. USD erzielt. So viel Überschuss habe noch nie ein Geldinstitut in den USA erreicht.



Anders habe es bei der Bank of America ausgesehen: Milliardenbelastungen hätten den Gewinn in Q4 deutlich gedrückt. Der zweitgrößte Bankkonzern der USA habe im Schlussviertel des vergangenen Jahres einen Nettogewinn von 3,1 Mrd. USD nach 7,1 Mrd. USD vor Jahresfrist erzielt. Pro Aktie habe die Bank of America einen Überschuss von 35 Cent nach 85 Cent ein Jahr zuvor erwirtschaftet.



Der USD sei zeitweise durch Preisdaten aus den USA belastet worden, während der EUR im Gegenzug Auftrieb erhalten habe.



Die Verunsicherung rund um die Lage in Nahost habe für steigende Preise am Ölmarkt gesorgt. Nach den Angriffen der USA und Großbritanniens auf die Huthi-Miliz im Jemen drohe eine Eskalation in der Nahost-Region über den Gaza-Krieg hinaus. Die Anleger hätten befürchtet, dass eine solche Entwicklung die globale Versorgung mit Öl einschränken könnte. (15.01.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Angeschoben von US-Konjunkturdaten hat der DAX am Freitag seine Vortagesverluste ausgebügelt und das Minus der Vorwoche nahezu ausgeglichen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX sei um +0,95%, der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um +1,24% und der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) um +0,87% gestiegen.Der Auftakt der US-Bilanzsaison habe die Wall Street in Schach gehalten. Auf die Stimmung hätten die schwachen Bilanzen der Großbanken Bank of America (ISIN US0605051046 / WKN 858388), Wells Fargo (ISIN US9497461015 / WKN 857949) und Citigroup (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V) gedrückt. Experten hätten mit den Schwierigkeiten gerechnet (Gründe: inverse Renditekurve, geringere Umsätze am Kapitalmarkt, maue Nachfrage nach Hypothekenkrediten). Die Situation dürfte sich Analysten zufolge allerdings wieder stabilisieren, sobald fallende Zinsen die Nachfrage nach Krediten und Investment-Banking stützen würden.