Die heutige Sitzung bringe starke Rückgänge im Immobiliensektor mit sich, der durch das kurz vor dem Konkurs stehende Unternehmen CORESTATE (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter Druck geraten sei. Die Geschäftsleitung habe angedeutet, dass die Gespräche mit den Anleihegläubigern und potenziellen Investoren wahrscheinlich nicht den gewünschten Erfolg bringen würden.



Empfehlungen von Banken:



- Die Aktie von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) werde von Goldman Sachs mit "buy" bewertet. Das Kursziel liege bei 44 Euro.



- Barclays habe die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) auf "overweight" hochgestuft. Das Kursziel liege bei 130 Euro. (21.11.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelssitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt eine gemischte Stimmung, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere im Minus und bleibe im Bereich der Hochs der seit mehreren Tagen andauernden Konsolidierung. Der Wirtschaftskalender für heute sei sehr dünn. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die Inflationsdaten aus Deutschland.Der Erzeugerpreisindex für Oktober habe bei 34,5% im Jahresvergleich gegenüber den Erwartungen von 41,5% im Jahresvergleich gelegen. Der frühere Wert habe bei 45,8% im Jahresvergleich gelegen.