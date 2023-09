Ausblick: Mit der Erholung vom Tagestief habe der DAX das Volumenmaximum am Freitag erneut erfolgreich auf den Prüfstand gestellt. Auf Wochensicht hätten die Blue Chips jedoch 0,6% an Wert verloren.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne die erste Hürde weiterhin bei 15.796/15.805 angetragen werden. Sobald der Index oberhalb dieses Levels aus dem Handel gehe, könnte ein Sprint an die 15.900er Marke lanciert werden. Gelinge dann auch der Ausbruch über den GD50 (aktuell bei 15.924) und die mittelfristige 100-Tage-Linie (15.947), dürfte es anschließend zu einem Vorstoß an die 16.000er Barriere kommen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste unverändert auf das März-Top bei 15.706 geachtet werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte einen neuerlichen Rücksetzer an das Volumenmaximum bei 15.675/15.650 begünstigen. Falle der DAX auf Schlusskursbasis unter das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020, würde die 15.600er Marke mit dem Tagestief vom Freitag und dem Zwischentief vom 25. August bei 15.579 in den Fokus rücken. Darunter sollten die langfristige 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.482) und das August-Tief bei 15.469 stützend wirken. (11.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,1% ins Wochenende verabschiedet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach fünf Verlustsitzungen in Folge habe der deutsche Leitindex am Freitag erstmals im September einen kleinen Gewinn über die Ziellinie gebracht. Schon zur Eröffnung bei 15.778 hätten die Blue Chips im Gewinn (Vortagsschluss bei 15.719) notiert und seien direkt nach dem Opening auf das Tageshoch bei 15.783 Punkten gesprungen. Dort seien die Kurse jedoch wieder nach unten abgedreht und auf das Tagestief bei 15.577 zurückgefallen. Im Anschluss hätten die Notierungen über weite Strecken um den Vortagsschluss oszilliert und sich bei 15.740 über die Ziellinie geschoben.