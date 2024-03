Paris (www.aktiencheck.de) - Das untere Mindesttief der DAX-Konsolidierung von 17.816,5 bei 16.743-1 wurde gestern planmäßig erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es habe den DAX sofort nach oben auf neue Allzeithochs über 17.816,5 katapultiert. Die Rally setze sich also fort. Hier seien die neuen Ziele...Der DAX sei seit dem gestern erreichten unteren Mindesttief der Konsolidierung bei 16.743-1 wieder steil aufwärts unterwegs. Das Allzeithoch, gebildet am letzten Freitag bei 17.816, sei schon überschritten worden. Das neue DAX-Ziel sei genau 17.935/17.940. Bedingung: Kein Rückfall unter 17.645. Es gebe heute nur zwei nennenswerte Unterstützungen, es seien 17.816 und 17.750. Steige der DAX über 17.935/17.940, könne er noch den runden Tausender bei 18.000 erreichen. Am runden Tausender stoppe die Rally meist für einige Tage. (08.03.2024/ac/a/m)