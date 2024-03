Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat den nächsten Meilenstein abgearbeitet, die runde 18.000, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Chartanalytisch hätten runde Tausender eigentlich nur selten eine Bedeutung, es zähle hier vor allem die psychologische Wirkung. Ein weiteres Merkmal des DAX sei Folgendes: Der Index rage teilweise überhitzend aus seinem aktuellen Trendkanal heraus. Und: Es laufe die Woche des großen Derivateverfalls, was innerhalb des Jahres nur 4-mal stattfinde. Höhepunkt des Derivate-Ereignisses werde Freitag, 13 Uhr, sein. Der DAX sei im Vorfeld dieses Termins von Sondereffekten überlagert.Der DAX sei überkauft, dagegen könne man nichts sagen. Das sei objektiv feststellbar, denn der Index rage teilweise überhitzend aus seinem aktuellen Trendkanal von Januar heraus. Aber: Ein überkaufter Zustand könne in bestimmten Phasen ewig anhalten und sei kein Grund, dass der Aufwärtsprozess ende. Diese Phasen, in denen es schier immer weiter gehe und niemals enden werde, gebe es insbesondere dann, wenn der VDAX New sehr tief stehe. Gestern habe der VDAX New seine extremen Tiefs aus Juni 2023, November 2023, Dezember 2023, Januar 2023, Februar 2023 sowie März 2023 erreicht, die in jedem einzelnen der genannten Monaten bei 12,68 aufgetreten seien. (14.03.2024/ac/a/m)