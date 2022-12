Zur Erinnerung: Die US-Notenbank FED und auch die Europäische Zentralbank (EZB) hätten zwar ihre Leitzinsen nicht mehr so stark angehoben wie bisher; gleichzeitig hätten die Währungshüter aber klar gemacht, dass die Phase der Leitzinsanhebungen noch längst nicht beendet sei. Damit hätten sie viele Marktteilnehmer enttäuscht, die mit einem schon bald gemäßigteren Vorgehen gerechnet hätten. Der DAX rutsche im Anschluss wieder unter die psychologisch wichtige 14.000-Punkte-Marke.



Die seit Mitte November 2022 intakte technische Seitwärtsentwicklung im DAX sei am vergangenen Donnerstag mit dem Unterschreiten der 14.150-Punkte-Marke nach unten verlassen worden. "Die marktechnischen Indikatoren befinden sich nun auf dem Weg nach unten", so Martin Utschneider. "Daher ist es fraglich, ob die 14.150 auch gleich wieder zurückgewonnen werden können", führe der Chartexperte von Donner & Reuschel aus. Zumal vorher noch die 38-Tage-Linie bei aktuell 14.060 Zählern als Widerstand warte.



Nach unten biete sich aus Sicht von Utschneider die 200-Tage-Linie bei 13.565 Punkten für strategische Absicherungen an. "Daher bleibt der DAX heute aller Voraussicht nach in einer Tagesspanne von 14.060 bis 13.815 Punkten gefangen", so das kurzfristige Fazit des Chart-Profis.



Mit Material von dpa-AFX (19.12.2022/ac/a/m)







