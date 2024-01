Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX steigt seit neun Handelstagen wieder deutlich an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Zuvor habe der DAX einen 650-Punkte-Pullback auf die wichtigste aller BIG-Picture-Horizontalen bei 16.290 ausgebildet. Dort bei 16.290 sei der DAX zuvor klar ausgebrochen, was ein weitreichendes Signal fürs Gesamtjahr 2024 sein könnte. Gestern Abend habe man den Nachbörsenkurs XDAX 17.000 gesehen. Dies dürfte der XETRA DAX heute früh nachholen, somit neue Allzeithochs markieren.Der DAX beginne heute bei ca. 17.000. Es sei wahrscheinlich, dass der DAX ab 17.000/17.005 erst mal einige Stunden konsolidiere und bis 16.968 (Horizontale) oder 16.942 (Schlusskurs-Gap) falle. Könne sich der DAX für mehrere Stunden über 17.000 halten, so gebe der DAX Chart heute Anstiegspotenzial bis 17.043/17.050 frei. Höher als 17.043/17.050 steige der DAX im Haupthandel heute kaum. Erste kleine Warnsignale würden heute unter 16.907 aufblinken. Das wäre ein Zeichen dafür, dass der DAX schlapp mache und im Zuge von 16.907-x bis 16.880 bzw. 16.860 falle, um dann wieder zu steigen. Bei noch größere DAX Schwäche, die unter 16.860 sichtbar würde, fiele der DAX heute maximal bis 16.805/16.785. (30.01.2024/ac/a/m)