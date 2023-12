Der Dow Jones sei um +0,42%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +0,26% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,19% geklettert.



Die Bundeswehr habe mit der Helikoptersparte von Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) einen Vertrag zum Kauf von bis zu 82 (62 Festbestellungen und 20 Optionen) Mehrzweckhubschraubern vom Typ H145M unterzeichnet. Es handele sich um den bisher größten Einzelauftrag für das Modell. Erste Auslieferungen sollten bereits 2024 erfolgen.



Die Zugsparte von Siemens liefere für das S-Bahn-Netz rund um Leipzig ab 2026 75 Mireo-Züge. Der Auftrag habe einen Wert von rund EUR 500 Mio.



Der EUR habe gegenüber dem USD weiter zugelegt. Die Ölpreise hätten ihre Vortagsgewinne gestützt vom schwächeren Dollar spürbar ausgebaut.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX knackte am gestrigen Vormittag erstmals kurzfristig die Marke von 17.000 Punkten und verarbeitete damit die von der FED perspektivisch in Aussicht gestellten Zinssenkungen, so die Analysten der Nord LB.Nachdem solche Signale von der EZB ausgeblieben seien, habe er die Gewinne aber wieder abgegeben und sei am Ende sogar mit einem leichten Minus aus dem Handel gegangen. Stark hätten sich Immobilienwerte entwickelt, von denen der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) profitiert habe. Die Wall Street habe weiter leicht zugelegt. WKN 720327 ) sei um +1,30% und der MDAX um +2,92% gestiegen.