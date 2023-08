Die US-Börsen hätten zur Wochenmitte mit teils hohen Verlusten auf die Bonitätsabstufung der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Fitch reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Mittwoch 0,98 Prozent auf 35.282,52 Punkte verloren. Am Vortag sei der Dow noch auf den höchsten Stand seit Februar vergangenen Jahres geklettert. Nun aber hätten Anleger Kursgewinne mitgenommen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe mit 2,21 Prozent auf 15.370,74 Punkte deutlich mehr eingebüßt als der Dow. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe um 1,38 Prozent auf 4.513,39 Zähler nachgegeben.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten auch am Donnerstag etwas schwächer tendiert. In Japan sei der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) im späten Handel um 1,3 Prozent gesunken. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe 0,02 Prozent eingebüßt. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei um 0,06 Prozent gefallen.



Auf der Terminseite stehe am heutigen Donnerstag eine ganze Reihe von Quartalsseiten auf dem Programm. Es würden unter anderem Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100), Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212), Merck KGaA (ISIN DE0006599905 / WKN 659990), Zalando (ISIN DE000ZAL1111 / WKN ZAL111), adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW), United Internet (ISIN DE0005089031 / WKN 508903), BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) und nach US-Börsenschluss Amazon (ISIN US0231351067 / WKN 906866) und Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) berichten.



Am Vorabend habe bereits PayPal (ISIN US70450Y1038 / WKN A14R7U) nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlicht. Nachbörslich sei es hier bei dem Papier deutlich bergab gegangen.



Mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die runde Marke von 16.000 Punkten im DAX ist am Donnerstag erneut in Gefahr, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,2 Prozent auf 15.987 Punkten. Es zeichne sich damit der vierte Tag in Folge mit Verlusten ab. Der als schwacher Börsenmonat gefürchtete August werde seinem Ruf bislang gerecht.Nach dem weiteren Rekordhoch am Montag bei 16.528 Punkten hätten die DAX-Anleger am Tag darauf erst einmal Gewinne mitgenommen. Die anschließend erfolgte Abstufung der Bonität für die USA durch die Ratingagentur Fitch habe aber niemand auf der Rechnung. Sie habe die Gewinnmitnahmen verstärkt. In den USA sei es für die Aktien-Indices am Vortag daher kräftig bergab gegangen und auch in Asien würden die Minus-Vorzeichen dominieren, sodass die Vorgaben aus Übersee für den hiesigen Markt negativ seien.