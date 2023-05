Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sehe sich nach einem überraschend guten Jahresstart auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn für 2023, was diesem Anteilsschein ein Plus von 1,5% beschert habe.



Die Deutsche Telekom habe den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren gemeldet und das Jahresziel für den operativen Gewinn leicht angehoben. Vor allem die starke Entwicklung des Geschäfts auf dem Heimatmarkt Deutschland habe bei Analysten Anklang gefunden. Die T-Aktie habe um 1,2% angezogen.



Dagegen würden der fortgesetzte Druck auf die vor Jahresfrist außergewöhnlich hohen Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat Bayer für 2023 etwas vorsichtiger stimmen. Am Markt sei aber v.a. die Schwäche der Pharma-Sparte bemängelt worden. Die Aktie habe als DAX-Schlusslicht 6,2% eingebüßt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hätten sich am Freitag nach durchwachsenen Signalen der Quartalsberichtsaison der Unternehmen weiter zurückgehalten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Aus China seien indes durchwachsene Konjunkturdaten gekommen. Für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe die 16.000-Punkten-Marke damit eine zu hohe Hürde.An einem weiteren Handelstag mit zahlreichen Unternehmenszahlen sei das deutsche Börsenbarometer bis zum frühen Nachmittag um 0,15% auf 15.872 Punkte gefallen. Der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) habe 0,15% auf 27.407 Zähler gewonnen. Europaweit würden sich die wichtigsten Indizes ebenfalls nahe ihrer Vortagesschlussstände halten.Seit gut einem Monat schon bewegte sich der DAX in einem Schwankungsbereich von rund 400 Punkten. Dabei werde er knapp unterhalb von 15.700 Punkten gut gestützt. Wie ein Deckel wirke auf der anderen Seite zugleich die psychologisch wichtige Hürde von 16.000 Punkten auf dem Weg zum Rekordhoch bei rund 16.290 Punkten.In Deutschland stünden erneut mehrere DAX-Konzerne, u.a. Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF), die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) oder auch Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) mit Quartalszahlen im Rampenlicht. Noch viel mehr Unternehmen seien es, die aus dem MDAX und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) ihre Berichte vorgelegt hätten.Die Aktie der Merck KGaA habe es mit plus 2,8% an die Index-Spitze geschafft. Zwar hätten dem Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern der Rückgang der Corona-Erlöse und die anhaltende Schwäche im Verkauf von Flüssigkristallen für Bildschirme zum Jahresauftakt zugesetzt. Das bereinigte operative Ergebnis sei allerdings nicht so deutlich zurückgegangen wie von Analysten erwartet.