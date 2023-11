Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Ohne US-Handel gebe es keinen Antrieb. Auch heute gebe es eine Besonderheit. Der US-Handel sei verkürzt, von 15:30 - 19:00 Uhr (CET).AusblickDer DAX sei auf dem Weg zum großen Jahresschlussziel 16.290, könnte davor aber auch jederzeit Pullbacks bis 15.660 oder 15.335 einstreuen. Zuletzt habe es schon viele Unsicherheitskerzen gegeben, die den Weg des DAX seit 16.11.2023 säumen würden. Der RSI-Indikator sei zudem weit oben, weise einen Überkauft-Zustand aus. Der VDAX NEW habe gestern ein Jahrestief bei 12,7 erreicht und habe dann zum "weißen Hammer" reversalt, sei demnach auch erstmal ausgereizt, was den DAX zukünftig alsbald belasten könnte. Auf gleiche Weise habe sich Mittwoch das US-Gegenstück $VIX am Jahrestief 12,75 gezeigt (Schlusskurs 12,85). Der DAX könnte bei 16.000 ein kleines Problem bekommen und erstmal bis mindestens 15.985/15.983 fallen. (24.11.2023/ac/a/m)