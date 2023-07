Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern kontaktierte uns ein Anleger, der das Risiko eines vermeintlichen Doppeltops beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) sieht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Unter dem Strich sei dieser Investor also deutlich skeptischer als die Analysten das zuletzt formuliert hätten. Zunächst sei die Börse der Ort, an dem die unterschiedlichsten Marktmeinungen aufeinanderprallen würden. In der Summe würden sich diese in den gehandelten Kursen niederschlagen. Nicht zuletzt deshalb sorge die Analyse historischer Kursverläufe - wie sie im Rahmen der TA angewandt würden - oftmals für einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Konkret müssten Anlegerinnen und Anleger erst unterhalb des Rückzugbereichs bei 15.700/15.600 Punkten von einer oberen Umkehr ausgehen. Diese Schlüsselzone hätten die Analysten zuletzt mehrfach als strategische Absicherung gen Süden genannt. Ohne diese negative Weichenstellung würden die deutschen Standardwerte in den letzten Monaten seitwärts pendeln. Die oben genannten Kernhaltezone markiere also die Schwelle zwischen einem gesunden Kräftesammeln und dem Umschlagen in eine Topformation. Die jüngsten Verlaufshochs bei 16.332/16.427 Punkten würden indes das andere Ende der oben genannten Tradingrange definieren, deren Überwinden nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen würde. Entsprechend gebe der Ausbruch vermutlich die Richtung vor! (06.07.2023/ac/a/m)