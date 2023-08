Ausblick: Mit dem Tagestief habe der deutsche Leitindex das markante März-Hoch punktgenau angesteuert und zunächst auch verteidigt.



Das Long-Szenario: Um den gestrigen Abwärtstag zu kontern, müsste der DAX im ersten Schritt über 15.800 und die 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.874) zurückkehren, um dann - über 15.900 hinweg - einen Hochlauf an die 16.000er Barriere zu initiieren. Sobald das Aktienbarometer oberhalb der runden Tausender-Marke aus dem Handel gehe, sollten zur Bestätigung des Ausbruchs auch das offene Gap vom vergangenen Donnerstag bei 16.020 geschlossen werden. Im nächsten Schritt würde dann das 2021er August-Top bei 16.030 warten, das zusammen mit dem GD50 (aktuell bei 16.037) die nächste Hürde bilde.



Das Short-Szenario: Setze der DAX hingegen seine Abwärtsbewegung fort, müsste erneut auf das März-Top geachtet werden. Falle der Index unter diese Haltelinie, könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis an die 15.600er Marke nicht ausgeschlossen werden. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen (Stichwort Pullback), sollte ein Test des Volumenmaximums bei 15.525/15.500 einkalkuliert werden. Unterhalb des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 würde schließlich die trendentscheidende 200-Tage-Linie in den Fokus rücken, die aktuell bei 15.270 verlaufe. (09.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am gestrigen Dienstag 1,1% auf 15.775 Punkte abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ein unerwartet starker Rückgang bei den chinesischen Exportdaten für den Monat Juli habe gestern neue Verluste ausgelöst. Dabei seien die heimischen Blue Chips schon zum Opening bei 15.868 mit einem 83 Punkte breiten Abwärts-Gap in den Handel gestartet, wobei die Lücke mit dem Tageshoch bei 15.947 wenig später wieder geschlossen worden sei. Danach seien die Kurse jedoch nach unten abgedreht und im Tief an das März-Top bei 15.706 zurückgefallen. Von dort hätten die Kurse nach oben abdrehen und die Verluste auf 1,1% eindämmen können.