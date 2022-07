Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Dabei sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) noch drei Pünktchen über dem Vortagsschluss (12.756) in den Donnerstagshandel gestartet und habe zunächst das Tageshoch bei 12.788 Zählern markiert. In der Folge seien die Notierungen jedoch in die Verlustzone gefallen und bis auf das Tagestief bei 12.434 Punkten abgerutscht. Damit sei das März-Tief bei 12.439 zwar kurzzeitig unterboten worden, bis zur Schlussglocke hätten sich die Kurse aber wieder auf 12.520 Punkte geschoben, womit ein Tagesminus von 1,9% habe verbucht werden müssen.Ausblick: Durch den neuerlichen Kursrutsch in Richtung Jahrestief habe sich die charttechnische Ausgangslage weiter eingetrübt. Positiv zu werten sei jedoch, dass die Verteidigung des März-Tiefs auf Schlusskursbasis gelungen sei, womit sich der DAX gleichzeitig zurück in den Abwärtstrendkanal habe schieben können. Das Long-Szenario: Im nachbörslichen Handel seien die Kurse gestern Abend (wenn auch nur ganz knapp) sogar noch über die 12.600er-Marke geklettert. Dieser Re-Break sollte nun im regulären Verlauf bestätigt werden, um anschließend an den Bremsbereich bei 12.800/12.850 steigen und das aktuelle Wochenhoch bei 12.935 überbieten zu können. Darüber würde die 13.000er-Barriere als nächster Widerstand in den Fokus rücken. Oberhalb der runden Tausendermarke wäre dann Platz bis an die obere Trendkanalbegrenzung, bevor die Volumenspitze bei 13.200/13.225 bremsend wirken dürfte. Das Short-Szenario: Der erste Halt auf der Unterseite sei jetzt am März-Tief bei 12.439 zu finden, das zusammen mit dem gestrigen Tagestief eine Auffangzone bilde. Direkt darunter sollte das amtierende Jahrestief bei 12.391 zusammen mit der Volumenspitze rund um 12.375 die Kurse stützen. Weite sich der Rücksetzer allerdings über dieses Level hinaus aus, müsste ein Test der 12.000er-Schwelle in Betracht gezogen werden. Wichtig zu wissen: Unterhalb dieses Niveaus wären bereits die 2020er-Oktober-Tiefs bei 11.450 als weitere Kursziele zu nennen. (15.07.2022/ac/a/m)