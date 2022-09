Zwischen 12.390 und 12.438 hätten die bisherigen Jahrestiefstände vom März und Juli gelegen. Wie befürchtet habe sich nach dem Bruch dieser Unterstützungszone die Talfahrt noch einmal beschleunigt. "Bei einem Unterschreiten des Jahrestiefs würden die runde 12.000 und anschließend das Verlaufstief vom Oktober 2020 (11.450 Punkte) ins Blickfeld rücken", habe Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gesagt. Diese Aussage decke sich mit der des "Aktionär".



Für Aufsehen und ein Kursdesaster habe am Morgen die Rücknahme der Jahresziele beim Immobilienfinanzierer Hypoport gesorgt. Die im SDAX notierte Aktie sei um fast 40 Prozent eingebrochen - von einst 600 Euro seien keine 100 Euro mehr übrig. Die derzeitige Jahresprognose werde "deutlich verfehlt", habe das Unternehmen am Vorabend mitgeteilt. Analyst Simon Keller von Hauck Aufhäuser Investment Banking habe die Nachrichten "verheerend" genannt. Der Rückgang bei Immobilienkrediten scheine sich angesichts steigender Zinsen zu beschleunigen.



In der Zwischenzeit habe auch der Batteriehersteller VARTA seine Prognose ausgesetzt.



Mit dem massiven Bruch der Unterstützung bei 12.200 dürften die letzten Optimisten aus dem Markt verscheucht worden sein. Es werde immer wahrscheinlicher, dass der DAX in der kommenden Woche unter die 12.000 falle. (23.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch am letzten Handelstag der Woche präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt schwach, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken würden den Investoren am Freitagmorgen noch in den Gliedern stecken. Der DAX notiere am Mittag unterhalb der wichtigen Unterstützung 12.390. Die letzte Bastion sei damit gefallen.