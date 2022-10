Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit dem Sommerhoch in einem teilweise überhitzenden Abwärtstrend, was ich dadurch erkannte, dass der DAX einige Tage aus dem Kanal herausgelaufen war, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei zu schnell und zu weit gefallen. Der DAX habe letzten Dienstag diese Kanalüberhitzung beendet, indem er in den roten Abwärtskanal zurückgewandert habe. Der DAX sei also in einer Phase der Seitwärts-Konsolidierung. In einem ersten Abschnitt der Konsolidierung sei der DAX von 11.863 bis 12.673 gestiegen. Die sich anschließende Pullbackphase habe auch gestern noch angedauert.



Man solle auf neue Zahlen aus den USA um 14:30 Uhr (CEST) achten. Darauf warte alles. Die Lethargie ende heute um 14:30 Uhr (CEST) und große Bewegungen seien wahrscheinlich. Der DAX erreiche heute im Tief wahrscheinlich nochmals genau 12.100 und beginne dann wieder stundenweise zu steigen. Der DAX dürfte also weiterhin die stützende Horizontale bei ca. 12.132 sowie 12.100 beachten. Der DAX habe demnach die Chance, mit 12.132/12.100 im Rücken, seine Stabilisierung zu festigen. Ob man von einer Rallyechance sprechen dürfe, sei indes fraglich, dafür sei das Umfeld einfach zu schwach. (13.10.2022/ac/a/m)

