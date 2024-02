Ausblick: Mit dem gestrigen Konsolidierungstag sei der DAX zwar wieder unter 17.100 zurückgefallen, die obere Begrenzung der vormaligen Schiebezone habe jedoch als Unterstützung behauptet werden können.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte der deutsche Leitindex nun zunächst erneut über die 17.100er Marke steigen, um anschließend eine Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch bei 17.198 möglich zu machen. Oberhalb dieses Levels bzw. nach einem Ausbruch über die 17.200er Schwelle wäre der Weg dann, wie bei neuen historischen Höchstständen üblich, frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Setze sich die schwächere Tendenz vom gestrigen Wochenstart hingegen fort, müsste weiterhin auf die obere Begrenzung der Schiebezone mit dem Top vom 6. Februar bei 17.050 geachtet werden. Würden die Notierungen in die alte Seitwärtsphase zurückfallen, könnte es zu einem Rücksetzer an die 17.000er Marke kommen. Unterhalb dieser Haltelinie würde sich das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 als mögliche Unterstützung anbieten. Würden die Kurse auf diesem Niveau nicht nach oben drehen, würde die Auffangzone aus dem Tagestief vom 13. Februar bei 16.832, dem Tief vom 1. Februar bei 16.822, der 16.800er Marke und dem GD50 (aktuell bei 16.782) in den Fokus rücken. (20.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Rekordjagd in der vergangenen Woche präsentierte sich der DAX am gestrigen Montag etwas schwächer, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA seien die Börsen gestern feiertagsbedingt geschlossen geblieben - habe der deutsche Leitindex zunächst nicht an die positive Tendenz der Vorwoche anknüpfen können und stattdessen 0,2% auf einen Endstand bei 17.092 abgegeben. Dabei seien die Blue Chips bereits zum Opening bei 17.076 mit Verlusten in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 17.117) und im Tief bis auf 17.049 zurückgefallen. In der Spitze sei das Aktienbarometer indes nicht über das späte Tageshoch bei 17.099 hinausgekommen.