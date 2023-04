Ausblick: Der DAX habe seine Erholung vom März-Tief (14.458) gestern zwischenzeitlich auf 10% ausgebaut, bevor die Kurse zum Handelsschluss wieder ein Stück zurückgekommen seien.



Das Long-Szenario: Drehe der Index wieder nach oben und kehre über die 15.800er Schwelle zurück, sollte es im nächsten Schritt über das Zwischenhoch vom vergangenen Mittwoch bei 15.827 gehen. Im Anschluss müsste auch das Tageshoch vom Freitag bei 15.841 Zählern überwunden werden, um einen Ausbruch über das aktuelle Jahreshoch lancieren zu können. Oberhalb der neuen Jahresbestmarke hätten die Kurse dann Platz bis an die 16.000er Barriere und/oder an das 2021er August-Hoch bei 16.030 Punkten, bevor das Allzeithoch bei 16.290 in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt unverändert bei 15.737 zu finden. Darunter könnte es zur Schließung der Kurslücke vom Freitag bei 15.729 und anschließend zu einem Test der Haltezone bei 15.706/15.700 kommen. Würden die Kurse dort nach unten durchbrechen, dürfte das Zwischenhoch vom 9. Februar bei 15.659 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, müsste ein Rücksetzer in den Bereich der 15.600er Marke einkalkuliert werden. (18.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Obwohl der DAX gestern auf ein neues Jahreshoch steigen konnte, stand zur Schlussglocke ein Minus von 0,1% auf der Anzeigetafel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex sei am gestrigen Montag etwas leichter in die neue Woche gestartet. Dabei seien die Blue Chips mit dem Opening bei 15.839 bereits 31 Zähler über dem Schlusskurs vom Freitag in den Handel gestartet und noch am Vormittag auf das neue 2023er Top bei 15.903 gestiegen. Danach sei die Aufwärtsdynamik jedoch abgeebbt, und das Aktienbarometer sei im weiteren Verlauf in die Verlustzone zurückgerutscht. Im Tief sei es bis auf 15.764 hinunter gegangen, der Endstand habe bei 15.790 Zählern gelegen.