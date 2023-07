Der Markt habe bei der US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte am Mittwoch eingepreist und erwarte diesen Zinsschritt am Donnerstag auch von der Europäischen Zentralbank. Eine der zentralen Fragen bleibe aber, ob sich die FED und/oder die EZB ab September im Kampf gegen die Inflation zu einer weniger restriktiven Geldpolitik hinreißen lassen würden. Entsprechende Aussagen könnten dem DAX frische Impulse liefern.



Darüber hinaus stünden in den nächsten Tagen noch einige wichtige Konjunkturdaten an, die ebenfalls das Potenzial hätten, die Kurse zu bewegen. Heute würden vorläufige Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland und den Euroraum im Juli erwartet, die auf ein leichtes Schrumpfen der Euro-Wirtschaft im zweiten Halbjahr hindeuten könnten.



Zudem nehme die die Berichtssaison für das zweite Quartal Fahrt auf. Zum Wochenauftakt würden ATOSS Software (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF), HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE), Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF), NXP Semiconductors (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ, Ticker-Symbol: VNX, NASDAQ-Symbol: NXPI), Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) und der Telekom-Rivale Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) berichten. (24.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der stabilen Vorwoche zeichnen sich im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag leichte Verluste ab, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein zwischenzeitlicher Vorstoß auf das Vierwochenhoch von 16.240 Punkten sei allerdings schnell ausgebremst worden. In dieser Woche würden die Notenbanken mit ihren Zinsentscheidungen am Mittwoch (USA) und Donnerstag (Europa) die weitere Richtung für den Leitindex vorgeben.