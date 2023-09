Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei kurz vor dem Handelsende um 0,4 Prozent gestiegen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe hingegen im späten Handel rund 0,6 Prozent eingebüßt. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe um rund 0,8 Prozent nachgegeben. Damit hätten schwache Signale zur Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor vom Vortag nachgewirkt.



Hinzu sei ein deutlicher Anstieg des Ölpreises gekommen. Dass der Eisenerzkonzern Vale sich durchaus zuversichtlich zu den Aussichten des teils in Schieflage geratenen chinesischen Immobiliensektors geäußert habe, habe zunächst einmal vor allem arg gebeutelten Immobilienwerten geholfen.



Auf Unternehmens-Terminseite sei es weiter recht ruhig. SCHOTT Pharma habe weitere Details zum geplanten Börsengang veröffentlicht. Dieser sei für Ende 2023 geplant. Ansonsten stünden einige Analystenbewertungen im Fokus. Barclays starte Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) mit "overweight". Jefferies starte die Bewertung für Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) mit "hold" und einem Kursziel von 345 Euro. Goldman Sachs erhöhe das Kursziel für adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW), behalte aber die Einschätzung "hold" bei.



Die Ziele für Zalando (ISIN DE000ZAL1111 / WKN ZAL111) und PUMA (ISIN DE0006969603 / WKN 696960) habe Goldman hingegen gesenkt, die Bewertung laute hier aber weiter "buy". HSBC senke HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000) auf "hold". Das Kursziel liege bei 109,00 Euro. Amgen (ISIN US0311621009 / WKN 867900) nehme HSBC neu mit "buy" und einem Kursziel von 320 Dollar in die Bewertung auf. Im Fokus stünden zudem einige Indexveränderungen zum 18. September: United Internet (ISIN DE0005089031 / WKN 508903) komme in den MDAX, thyssenkrupp nucera (ISIN DE000NCA0001 / WKN NCA000) und IONOS (ISIN DE000A3E00M1 / WKN A3E00M) in den SDAX.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am Mittwoch mit leichten Verlusten ins Rennen gehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent tiefer auf 15.743 Punkte. Tags zuvor sei er wieder unter seine exponentielle 100-Tage-Linie gerutscht. Das Barometer für den mittelfristigen Trend laufe aktuell seitwärts.Steigende Ölpreise und Anleiherenditen hätten nach dem langen Feiertagswochenende in den USA das Bild geprägt, habe es bei der Commerzbank geheißen. An Chinas Börsen hätten derweil die tags zuvor veröffentlichten, schwachen Caixin-Daten aus dem Dienstleistungssektor vom August Nachwirkungen zgeeigt. Jones Industrial habe 0,56 Prozent tiefer mit 34.641,97 Punkten geschlossen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) 0,42 Prozent auf 4.496,83 Punkte verloren habe. Dagegen sei der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) ins Plus gedreht und habe sich mit einem Kursgewinn von 0,11 Prozent auf 15.508,24 Zähler verabschiedet.