Die US-Notenbank habe im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung gegriffen. Sie habe den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Damit liege er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es sei der höchste Stand seit 22 Jahren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe das im späten Handel gut weggesteckt, unter dem Strich habe er die Sitzung mit einem moderaten Plus beendet.



Nun würden sich die Blicke der Marktakteure auf die Europäische Zentralbank (EZB) richten, die am späten Mittag die Leitzinsen ebenfalls erneut anheben würden. Da sich die Inflation mittlerweile deutlich langsamer steige, könnte die EZB mit Blick auf die Sitzung im September nun eine neutrale Haltung einhalten. Das wiederum würde dem DAX deutliche Impulse liefern und eine Trendfortsetzung einläuten.



Ebenfalls im Fokus: Am Donnerstag gebe es unter anderem Quartalsberichte von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF), KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX), AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF), KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF), L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF), Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) und T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS). Der heimische Autobauer Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe den Ausblick für das Gesamtjahr bereits gestern Abend nach oben geschraubt. Grund sei ein überaus gut verlaufenes zweites Quartal. (27.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Donnerstag nach der erneuten Zinserhöhung in den USA am deutschen Aktienmarkt ab, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das jüngste Auf und Ab des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwischen 16.000 und 16.200 Punkten gehe in die nächste Runde. Nach dem US-Zinsentscheid würden sich heute die Blicke auf die Europäische Zentralbank (EZB) richten, die am Mittag die Leitzinsen ebenfalls erneut anheben dürfte. Zudem erreiche die Berichtssaison ihren ersten Höhepunkt.