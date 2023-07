Ausblick: Das Volumenmaximum bei 15.500/15.525 habe dem Verkaufsdruck erneut standgehalten und damit seine Bedeutung als Unterstützungszone unterstrichen.



Das Long-Szenario: Könne der DAX zum Start in die neue Woche an die zarten Erholungstendenzen anknüpfen, sollten die Kurse den Re-Break an der 15.600er Marke als Sprungbrett nutzen und sich von dort in Richtung des März-Tops bei 15.706 bzw. des GD100 (aktuell bei 15.716) abdrücken. Sobald die Blue Chips oberhalb der 100-Tage-Linie aus dem Handel gehen würden, könnte es zu einem Hochlauf an den Bremsbereich bei 15.800/15.827 kommen. Darüber würde dann die 15.900er Marke in den Fokus rücken, bevor mit dem GD50 und der 16.000er Barriere weitere Hürden überwunden werden müssten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen nun bei 15.600 zu finden, darunter sollte dann auf das Volumenmaximum geachtet werden. Falle der DAX auf Schlusskursbasis unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 zurück, könnte es bei 15.329 zur Schließung der offenen Kurslücke vom 30. März kommen. Darunter sollte die Volumenspitze bei 15.250/15.225 stützend wirken, bevor die 15.000er Schwelle als Haltestelle infrage käme. (10.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es am Freitag nach vier Verlusttagen in Folge erstmals wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der DAX habe sich am Freitag mit einem kleinen Tagesgewinn von 0,5% auf 15.603 Punkte halbwegs versöhnlich ins Wochenende verabschiedet. Nachdem die Blue Chips in den vorangegangenen Sitzungen teils deutliche Verluste hätten verbuchen müssen, falle die Bilanz für die erste Juli-Woche entsprechend negativ aus (-3,4%). Passend dazu sei der Index am Freitag zunächst im Minus bei 15.515 gestartet und auf das Tagestief bei 15.456 gefallen. Im Anschluss hätten sich die Kurse aber über den Vortagsschluss (15.529) geschoben und seien bis auf das Tageshoch bei 15.661 Punkten gestiegen.