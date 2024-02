Ausblick: Aus charttechnischer Sicht stecke der DAX auch nach der gestrigen Sitzung in der Schiebezone knapp unterhalb von 17.000 Zählern fest.



Das Long-Szenario: Mit der Rückkehr über das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 habe der deutsche Leitindex eine erste Hürde gestern bereits hinter sich gelassen. Idealerweise sollten die Notierungen jetzt per Tagesschluss auch über die runde 17.000er Barriere springen und den Break mit einem Hochlauf an das Tageshoch vom Montag bei 17.043 bzw. das amtierende Rekordhoch bei 17.050 bestätigen. Oberhalb des aktuellen Allzeithochs wäre der Weg dann wieder frei von charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen erneut nach unten ab, müsste unverändert auf das Tagestief vom Dienstag bei 16.832 Zählern geachtet werden, das zusammen mit dem Tief vom 1. Februar bei 16.822 Punkten sowie der 16.800er Marke derzeit die erste Haltezone bilde. Eine Etage tiefer käme die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 16.749) mit dem Top vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten als mögliche Unterstützung infrage, bevor es zur Schließung der beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555) kommen könnte. (15.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch um 0,4% auf einen Endstand bei 16.945 nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag im Sog einer schwachen Wall Street um 0,9% bis auf 16.881 zurückgefallen sei, hätten sich die Notierungen gestern wieder leicht erholen können. Zwar seien die heimischen Blue Chips zunächst mit Verlusten (Opening bei 16.873) in den Handel gestartet und kurz nach der Eröffnung auf das Tagestief bei 16.857 zurückgefallen, im weiteren Verlauf hätten sich die Kurse jedoch zusehends stabilisiert und seien in der Spitze bis auf 16.958 Zähler gestiegen. Zur Schlussglocke habe der Index schließlich bei 16.945 Punkten notiert.