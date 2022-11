Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei klar und deutlich über die tagelang aufhaltende Hürde bei 14.431/14.441 ausgebrochen und schon bis 10 Uhr zum Tages-Pivot-R3 bei 14.554 gestiegen. Ab 10 Uhr sei dann wegen des US-Feiertags die Luft raus gewesen. Wieso sich die großen Händler mehrere Tage geziert hätten, über die Horizontale 14.441 auszubrechen, obwohl der DOW jeden einzelnen Tag wie verrückt nach oben gerannt sei und wieso der DAX an einem US Feiertag den Rückstand nachhole, werde für immer ein Geheimnis bleiben. Es mute an wie ein "Spielchen".



Ausblick



1) Der DAX sei in einer langgestreckten Jahresschlussanstiegsphase die als logisches Ziel vorläufig das DAX Level ca. 14.800 hat. 2) Pullbacks dürften am heutigen Tag bis 14.500/14.493 oder 14.450/14.430 herunterkommen, gefolgt von weiteren Wochenhochs über 14.570. 3) Obere Tagesziele würden, direkt erreichbar oder indirekt nach Pullback angesteuert, 14.570 und 14.714 (ggf. nachbörslich 14.750) darstellen. Das große Ziel 14.800/14.815 sei heute theoretisch noch nicht erreichbar, denn es liege außerhalb der Vola-Spanne des Tages. 4) Nach Rückfall des DAX unter 14.415 würden sich Chartbildeintrübungen ergeben, die den DAX bis 14.370/14.360 zurückführen könnten, gefolgt von DAX Anstiegen bis 14.430. (25.11.2022/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Ok, das hat gewirkt. Man muss also erst über eine Seitwärtsphase in höchsten Töne reden, damit sie aufgelöst wird, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.