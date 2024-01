"Der DAX startete schwungvoll, schaffte es bis auf 40 Punkte an den Verlaufsrekord heran, drehte dann aber erneut ab. Zwar gelang es, den Index aufzufangen, sodass am Ende kein zweiter Intraday-Turnaround zu Buche stand, sondern immerhin noch ein winziges Plus. Aber weniger kritisch ist die Sache damit nicht." Sei es der Respekt vor der runden Marke 17.000, vor der die Trader zurück schrecken und viele dort lieber den Gewinn mitnehmen lasse?



Dazu meine Gehrt: "Das dürfte der geringste Grund von dreien sein, die zwei anderen wiegen weitaus schwerer. Zum einen sind es die Rahmenbedingungen, die nicht zu einer einfach so fortgesetzten Rally passen, nachdem der DAX seit Ende Oktober derart massiv zugelegt hat. Zum anderen ist es das langfristige Chartbild, das viele animieren könnte, womöglich auch weiterhin dort, wo die Bullen durch wollen, zu verkaufen oder gar Short-Trades zu installieren." Denn der Chart auf Monatsbasis zeige laut dem Experten ein Problem:



"Der DAX ist an die obere Begrenzung des übergeordneten, vor knapp 15 Jahren etablierten Aufwärtstrendkanals gestoßen, die aktuell bei knapp über 17.000 Zählern verläuft. An dieser Linie war er bereits 2021 angekommen, hatte sie monatelang belagert und scheiterte am Ende. Und den meisten Tradern dürfte klar sein: Hohe Leitzinsen und danach der Beginn einer Zinssenkungsphase sind kein gutes Umfeld für Wachstum und steigende Unternehmensgewinne. Das Ende einer Zinssenkungsphase zwar sehr wohl, aber wann das erreicht ist und auf welchem Niveau sich die Wirtschaft dann wiederfindet, ist völlig offen. Hätten die Anleger diese Problematik 2023 eingepreist und so Raum für positive Überraschungen geschaffen, sähe die Sache anders aus. Aber die Ende Oktober losgetretene Rally nahm bereits ein ideal positives Szenario vorweg, dessen Eintreten zumindest höchst fraglich ist. Somit ist der Spielraum nach oben jetzt begrenzt, nach unten hingegen nicht - und das ist nicht gerade ein Umfeld, das geeignet wäre, über einen langfristigen Aufwärtstrendkanal nicht nur hinaus zu laufen, sondern auch darüber zu bleiben."



Hinzu komme für Gehrt, dass die massiv überkaufte Situation auf Tagesbasis durch die Seitwärtsbewegung der zweiten Dezemberhälfte kaum abgebaut worden sei. "Überkauft ist der DAX weiterhin, nur eben nicht mehr brandheiß gelaufen. Dass der DAX vom Tagestief wegkam zeigt zwar, dass da noch viele sind, die den Ausbruch trotzdem erzwingen wollen. Aber ein Schlusskurs unter dem vorherigen, im Sommer bei 16.529 Punkten markierten Rekordhoch wäre ein Indiz dafür, dass es ihnen nachhaltig misslingt. Wer hoch gehebelte Long-Trades auf den DAX hält, sollte überlegen, diese Linie als Basis für einen Stoppkurs Long zu wählen." (03.01.2024/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Wird eine wichtige Charthürde im ersten Anlauf nicht genommen, ist das kein Beinbruch, in einem Bullenmarkt probieren es die Trader in der Regel zeitnah wieder, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Das sei gestern beim DAX passiert. Doch es sei erneut misslungen - und das könnte dann doch ein Beinbruch werden, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe.