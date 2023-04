Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist zwar über 15.659, kann aber keine Aufwärtsdynamik entwickeln, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX "gurke" im wahrsten Sinne des Wortes seit 4 Tagen vor Ostern und seit drei Tagen nach Ostern einfach nur herum. Ein Sinnbild dafür seien die von Unentschlossenheit sprechenden DAX-Tageskerzen. Anders ausgedrückt. Kapitalstarke Kräfte würden sich zurück halten. Alles was hier seit sieben Handelstagen an Kursmustern gebildet worden sei, sei ein Werk von intra day Tradern.Vielleicht komme ab heute mehr Schwung in den DAX; denn ab 12 Uhr würden viele US-Banken ihre QI-Ergebnisse berichten. AUFWÄRTS: Über 15.659 sei der Weg für den DAX frei bis zum Allzeithoch 16.290. ABWÄRTS: Unter 15.625 würde der Anstiegsprozess gefährdet bzw. unterbrochen werden. Der DAX könnte dann bis 15.350/15.270 fallen. DAX INTRA DAY: Der DAX habe nach dem Verlassen des Keils offenbar bei 15.671 eine kleine Flaggenbildung vollendet und könnte heute über 15.671 handelnd direkt weiter durchstarten. Die Konsolidierung (Flaggenbildung) in Folge des Trendbruchs am Keil wäre dann aber äußerst klein. (14.04.2023/ac/a/m)