Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zweiter Handelstag im neuen Jahr und zum zweiten Mal muss der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) eine Schwankungsbreite von mehr als 300 Punkten hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Über zu wenig Volatilität könnten sich Anlegerinnen und Anleger zum Jahresstart also nicht beschweren. Wie befürchtet sei bei den deutschen Standardwerten zudem der Erfolgsfaden der letzten Wochen gerissen. So habe das Aktienbarometer gestern ein Abgleiten unter das Korrekturtief vom Dezember bei 16.624 Punkten verkraften müssen, womit die diskutierte kurzfristige Topbildung vollzogen worden sei. Die jüngsten Gewinnmitnahmen quittiere der RSI mit einem neuen Ausstiegssignal. Gleichzeitig liege im Verlauf des Oszillators ebenfalls ein oberes Umkehrmuster vor. Rein rechnerisch halte das kurzfristige Doppeltop ein Abschlagspotenzial von knapp 400 Punkten bereit. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Korrekturpotenzials definiere die alte Ausbruchszone bei 16.500/16.300 Punkten einen gleichermaßen wichtigen wie massiven Auffangbereich. Im Gegensatz zum Traumstart des Vorjahres berge der Jahresauftakt 2024 deutliche größere Herausforderungen. (04.01.2024/ac/a/m)