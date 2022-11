Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beim deutschen Aktienindex DAX ist das Indikatorenbild noch immer als unterstützend zu werten, so die Analysten der Helaba.So stehe der DMI im Kauf und der ADX steige an. Die überkaufte Marktlage und die Tatsache, dass der MACD an Schwung verliere, würden jedoch zur Vorsicht mahnen. Die Hürde bei 14.596 sei zwar einem ersten Test unterzogen, aber nicht geknackt worden, sodass der Weg bis 14.709 und 14.804 noch nicht frei sei.Kurzfristige Rücksetzer sollten nicht ausgeschlossen werden. Abwärtsrisiken würden die Analysten dabei bis 14.150 sehen, ohne dass das übergeordnet Bild in Frage zu stellen wäre. Unterhalb der Marke eröffne sich aber Raum bis 14.000 oder gar bis zur 21-Tagelinie bei 13.946. Die Vorgaben aus Fernost würden auf einen schwachen Handelsauftakt schließen lassen. (28.11.2022/ac/a/m)