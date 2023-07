Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Donnerstag gelangen dem DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) durchaus bullische Signale, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe der deutsche Blue-Chip-Index auf Schlusskursbasis ein Einmonatshoch geschafft. Und mehr noch: im Kerzenchart auf Tagesbasis habe sich ein so genanntes Bullish-Engulfing-Pattern ergeben, denn die weiße Kerze umschließe vollständig die schwarze vom Mittwoch. Womöglich greife das Barometer als bereits in den nächsten Tagen das Allzeithoch an. Dabei seien zwei Marken zu beachten: einmal jenes auf Schlusskursbasis bei 16.357 Punkten und dann natürlich den bisherigen Höchststand 16.427 Zählern. Beide seien am 16. Juni dieses Jahres erreicht worden. Die Lage bleibe positiv, solange die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage behauptet würden. Diese würden zurzeit fast genau an der 16.000er-Marke verlaufen. Nach einem Rücksetzer darunter könnte der horizontale Intraday-Bereich um 15.810 Punkte stabilisierend wirken. Wirklich robust wäre aber erst die Unterstützungskombination aus siebenmonatigen Aufwärtstrend und Dreimonatstief um 15.420/15.455 Zähler. Der strategisch noch bedeutendere zehnmonatige Aufwärtstrend sichere etwa 100 Punkte tiefer ab und die 200-Tage-Linie inzwischen um 15.050 Zähler. (21.07.2023/ac/a/m)