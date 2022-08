Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrige DAX®-Entwicklung macht Mut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich hätten die Analysten in den letzten Tagen stets die Bedeutung der Marke von 13.200 Punkten hervorgehoben. Auf diesem Niveau würden die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.227 Punkten) und die Nackenlinie der zuvor ausgeprägten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation zusammenfallen. Entsprechend wecke die gestrige Aufwärtsreaktion Hoffnungen, dass die deutschen Standardwerte die oben genannten Unterstützungen als Sprungbrett nutzen würden, zumal sich das Aktienbarometer gestern auch wieder bis an die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.275 Punkten) herangetastet habe. Auf Tagesbasis schlage noch ein weiteres Argument in diese Kerbe. So werde das jüngste Verlaufstief (13.085 Punkte) von zwei höherliegenden Tiefpunkten umschlossen, sodass ein sog. "swing low" entstehe. In der Vergangenheit habe dieses Phänomen oftmals kurzfristige Marktwendepunkte markiert. Ein nächstes Anlaufziel stecke nun die jüngste Abwärtskurslücke bei 13.510/13.526 Punkten ab. Unter Tradinggesichtspunkten sollte der DAX® die bekannte Bastion bei 13.200 Punkten bzw. spätestens das beschriebene "swing low" bei 13.085 Punkten keinesfalls mehr unterschreiten. (26.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >